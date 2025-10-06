Se registra derrumbe en la autopista Palín-Escuintla

Este 6 de octubre, un derrumbe se produjo en el kilómetro 49.9 de la CA-9 sur, autopista Palín-Escuintla, tras las lluvias de las últimas horas.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) indicó que ya se encuentra su personal en el lugar, trabajando en la liberación de este deslizamiento.

El mismo, provocó la obstrucción de un carril y medio con dirección hacia el norte, según informaron las autoridades.

Además, solicitaron a los automovilistas que conduzcan con precaución ante la presencia de personal de limpieza, quienes laboran para habilitar de nuevo el paso por completo.

El derrumbe se produjo en el kilómetro 49.9 de la autopista Palín-Escuintla. (Foto: Covial)