Se registra derrumbe en la autopista Palín-Escuintla

  • Por Geber Osorio
06 de octubre de 2025, 14:43
El deslizamiento de tierra ha afectado el tránsito en el sector. (Foto: Covial)

Un carril y medio quedó obstruido en esta carretera.

Este 6 de octubre, un derrumbe se produjo en el kilómetro 49.9 de la CA-9 sur, autopista Palín-Escuintla, tras las lluvias de las últimas horas.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) indicó que ya se encuentra su personal en el lugar, trabajando en la liberación de este deslizamiento.

El mismo, provocó la obstrucción de un carril y medio con dirección hacia el norte, según informaron las autoridades.

Además, solicitaron a los automovilistas que conduzcan con precaución ante la presencia de personal de limpieza, quienes laboran para habilitar de nuevo el paso por completo.

El derrumbe se produjo en el kilómetro 49.9 de la autopista Palín-Escuintla. (Foto: Covial)
