¡Atención! Cierre total en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador

Debido a la magnitud del derrumbe, el paso permanecerá cerrado por completo.

La Municipalidad de Fraijanes anunció el cierre total en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, debido al derrumbe de grandes proporciones ocurrido durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.

El cierre será debido a trabajos realizados en la vía, los cuales se han visto afectados por la lluvia que está cayendo en todo el sector.

Las autoridades sugieren tomar las siguientes vías alternas:

Hacía ciudad de Guatemala: Santa Elena Barillas y Villa Canales.

Hacia ruta a El Salvador: la VAS.

La tragedia

Debido al derrumbe, un guardia de una obra en construcción quedó soterrado en el lugar, por lo cual la búsqueda se ha intensificado, sin embargo, el clima y la fragilidad del suelo no han permitido avanzar mucho.

Además, dos vehículos, un picop y una pipa de pegamento no inflamable quedaron también bajo la tierra y el lodo.

De acuerdo a uno de los socorristas, las labores continuarán por más tiempo, pues el tiempo y la maquinaría que llegó al lugar no es la adecuada.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército llevará una maquinaria con oruga, la cual es ideal para trabajar sobre el lodo. Sin embargo, la espera demorará unas dos horas, según el socorristas.