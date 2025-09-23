Reportan derrumbe en la Avenida Hincapié con dirección a la ciudad (video)

El carril afectado es el que conduce de Boca del Monte hacia la ciudad de Guatemala.
El Director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó sobre un derrumbe que se produjo debido a las lluvias.
Se trata de un muro que ha colapsado en una parte, en el final de la Avenida Hincapié, cerca del kilómetro 9, según indicó Montejo.
Este inconveniente se dio en el carril que conduce de Boca del Monte hacia la ciudad de Guatemala, la tarde de este lunes.
Recomendaciones
Montejo solicita manejar con precaución debido a que el carril está con los obstáculos debido a este leve deslizamiento.
Las autoridades ya han coordinado para la limpieza del mismo y se cuenta con señalización para evitar accidentes, explicó.