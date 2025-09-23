Versión Impresa
Reportan derrumbe en la Avenida Hincapié con dirección a la ciudad (video)

  • Por Geber Osorio
22 de septiembre de 2025, 18:33
Ciudad de Guatemala
Un leve derrumbe se registró en el final de la Avenida Hincapié, con dirección hacia la capital. (Foto: captura de video)

El carril afectado es el que conduce de Boca del Monte hacia la ciudad de Guatemala.

El Director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó sobre un derrumbe que se produjo debido a las lluvias.

Se trata de un muro que ha colapsado en una parte, en el final de la Avenida Hincapié, cerca del kilómetro 9, según indicó Montejo.

Este inconveniente se dio en el carril que conduce de Boca del Monte hacia la ciudad de Guatemala, la tarde de este lunes.

Recomendaciones

Montejo solicita manejar con precaución debido a que el carril está con los obstáculos debido a este leve deslizamiento.

Las autoridades ya han coordinado para la limpieza del mismo y se cuenta con señalización para evitar accidentes, explicó. 

