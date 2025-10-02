Se registra derrumbe e inundación sobre la ruta Interamericana en Mixco (videos)

Autoridades ya laboran con maquinaria para liberar el paso.
OTRAS NOTICIAS: Árbol de grandes dimensiones cae sobre vehículo en la Roosevelt (video)
Un derrumbe fue reportado la tarde de este jueves en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, en Mixco.
El incidente ocurrió en la vía con sentido hacia San Lucas, por lo tanto un carril ha quedado obstaculizado por dicho deslizamiento de tierra.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco ya trabaja con maquinaria para realizar la limpieza correspondiente en el lugar.
Otro incidente
El tránsito se está viendo afectado debido a este inconveniente y una caída de agua en el conocido "monumento de Mixco", el cual dificulta el paso vehicular en ambos sentidos.