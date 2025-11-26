La trifulca de El Trébol pasa factura: Municipal y Antigua pierden figuras clave

Los hermanos Santis, Diego y Óscar, de Antigua, y Darwin Torres y Rudy Muñoz, de Municipal, fueron sancionados por la riña protagonizada al final del partido sostenido el pasado sábado, por la jornada 12 del torneo Apertura 2025.
Tras concluir el juego en El Trébol, hubo una trifulca entre jugadores de ambos equipos, en la que según videos de aficionados en redes sociales, se ve a Diego intentar darle una patada a Torres, quien posteriormente lanzó un golpe a Óscar.
Por dichos incidentes, el Órgano Disciplinario de la Liga suspendió por dos juegos a cada uno de los los cuatro futbolistas mencionados al principio, a todos por conducta violenta, además de una sanción económica de Q500.
De esta cuenta, rojos y coloniales tendrán bajas sensibles para el cierre de la fase regular y para el duelo de ida de los cuartos de final.
En el acta también se hace constatar una multa a los escarlatas de Q3,000 por saltar tarde al terreno de juego, razón por la cual se retrasó el arranque del compromiso.