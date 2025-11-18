Reportan fallecido en la calzada Roosevelt tras caer de un bus

Un trágico accidente ocurrió este día en la calzada Roosevelt, zona 7 capitalina, donde un ayudante de bus falleció tras caer del transporte colectivo y ser arrollado inmediatamente.
OTRAS NOTICIAS: Volcán Santiaguito registra constante actividad explosiva y provoca caída de ceniza
El ayudante de un bus cayó accidentalmente al asfalto y murió tras ser arrollado por el transporte colectivo en la calzada Roosevelt 1-72, zona 7 capitalina.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia, pero al arribar al lugar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Esta persona aún no ha sido identificada, por lo que las autoridades correspondientes se encargarán de validar los datos.
El tránsito en el sector está siendo afectado, por lo que recomiendan a los conductores manejar con precaución debido a que también se encuentra el asfalto mojado por las lluvias registradas.