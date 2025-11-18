Volcán Santiaguito registra constante actividad explosiva y provoca caída de ceniza

-

El volcán Santiaguito registra un nivel de actividad volcánica alto, caracterizado por explosiones constantes de hasta tres por hora y fuerte caída de ceniza que afecta al oeste.

El volcán Santiaguito continúa registrando un nivel de actividad elevado, caracterizado por desgasificación constante, explosiones débiles a moderadas y caída de ceniza en comunidades cercanas.

De acuerdo con el monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), se observa una columna de desgasificación blanca que asciende aproximadamente 400 metros sobre el cráter que se desplaza hacia el oeste.

El volcán genera entre dos y tres explosiones por hora, elevando columnas de ceniza que alcanzan hasta mil metros de altura, lo que provoca caída de finas partículas de ceniza en San Marcos Palajunoj y comunidades de su entorno, en Quetzaltenango.

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, se registró incandescencia en el cráter, acompañada de colapsos y descenso de bloques calientes por los flancos del domo.

El volcán Santiaguito ha provocado columnas de ceniza de hasta 1,000 metros de altura. (Foto: Conred)

Riesgo de lahares

Debido a estas condiciones, no se descarta la posibilidad de corrientes de densidad piroclástica de mayor alcance en cualquier dirección, según indicaron los expertos.

Además, las lluvias previstas para la tarde y noche pueden movilizar el material volcánico depositado en barrancas, incrementando el riesgo de lahares.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) recomienda mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.