Las inundaciones tras crecida de río en Suchitepéquez (videos)

  • Por Geber Osorio
03 de octubre de 2025, 18:58
El río Icán creció por las intensas lluvias en Cuyotenango, Suchitepéquez. (Foto: captura de video de redes sociales)

Las imágenes fueron captadas por distintos vecinos del sector.

El río Icán creció esta tarde tras las lluvias registradas en el municipio de Cuyotenango, en el departamento de Suchitepéquez.

Usuarios de redes sociales grabaron videos y los compartieron, en los mismos se observan las correntadas tras la crecida del río antes mencionado.

Los materiales audiovisuales revelan que el río llegó a la altura de un puente que se encuentra en dicho municipio, lo que generó peligro para los transeúntes.

Calles inundadas

En otro video, grabado en una de las vías principales del mismo municipio, se observan las calles inundadas y los vehículos transitando con lentitud para evitar accidentes.

La carretera que se vio afectada es la utilizada con dirección a Mazatenango.

