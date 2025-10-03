Catarata aumenta su caudal en ruta entre Sololá y Panajachel (video)

CATARATA AUMENTA SU CAUDAL



Derivado de las fuertes lluvias de esta tarde en distintos puntos del país, la catarata de la ruta entre Sololá y Panajachel, incrementó su caudal.#NuestroDiario, noticias como son.

