Catarata aumenta su caudal en ruta entre Sololá y Panajachel (video)

  • Por Geber Osorio
02 de octubre de 2025, 19:35
La catarata se encuentra a orilla de la carretera. (Foto: captura de video de Nuestro Diario)

La catarata se encuentra a orilla de la carretera. (Foto: captura de video de Nuestro Diario)

La misma cae a un costado de la carretera.

Luego de que se presentaran unas intensas lluvias en el territorio nacional, una catarata aumentó su caudal en una carretera de Sololá.

Este suceso ocurrió en la ruta entre Sololá y Panajachel, lo que podría haber representado un leve peligro para los automovilistas que transitaban en el sector.

En las imágenes se observa la fuerza con la que cae el agua debido al incremento en el caudal de dicha cascada.

Vea el video:

