¡Más de Q57 millones! Por cobro de talachas en cárceles durante el último año y medio

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Se estima que los cobros ilegales conocidos como "talacha" en cárceles sumaron más de Q57.6 millones en casi año y medio, mientras que Renovación I concentra el 20% de las denuncias registradas.

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La Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura (OPT) informó que entre enero de 2025 y mayo de 2026 ha recibido 178 denuncias relacionadas con cobros ilegales o talachas dentro de centros de privación de libertad que podrian representar más de Q57.6 millones.

Según Franck Steven Rios. titular de la OPT, las denuncias recibidas perciben cobros que oscilan entre Q5 mil y Q30 mil, aunque en algunos casos las cantidades reportadas alcanzan entre Q75 mil y Q200 mil como cuota única de ingreso.

También indicó que el promedio estimado por denuncia es de Q18 mil; con un impacto económico mensual cercano a los Q3.2 millones y el monto acumulado durante los 17 meses analizados asciende a Q57 millones 672 mil.

En 2025 se registraron 110 denuncias, mientras que durante 2026 ya se contabilizan 68. "Si la estadística o el balance que se tiene a la fecha se mantiene bajo esa tendencia, vamos a triplicar el total de denuncias que se recibieron en comparación al año pasado", detalló Ríos.

¿De dónde provienen los reportes?

Según la OPT, el 65% de los casos provienen de centros ubicados en la región metropolitana y un 20% corresponde a Renovación I.

"Por temas de confidencialidad, sólo puedo decirle que el 65% de las denuncias provienen del área de la región metropolitana y un 20% del área de Renovación I. Todos los demás se desprenden en los demás centros carcelarios", señaló la OPT.

Renovación I concentra el 20% de las denuncias registradas por la OPT. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, durante la reunión se indicó que las denuncias no permiten establecer con certeza si los pagos llegaron a concretarse y que la mayoría es de información sobre los montos exigidos, datos que son procesadas bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Cruce de datos

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, dijo sentir duda por el porcentaje de denuncias atribuidas a Renovación I y aseguró que en ese recinto no existen ingresos diarios de privados de libertad y los que están en dicha cárcel, son catalogados de un perfil criminal muy alto.

"Los últimos ingresos que hemos tenido han sido por extorsión y han ido al área de furgones ahí no hay nadie que talache", expresó y añadió que se han ejecutado aislamientos, traslados y redistribuciones de reclusos identificados como responsables de estas prácticas en centros penitenciarios del país.

Los montos exigidos a reclusos oscilan entre Q5 mil y Q30 mil en la mayoría de casos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Según registros de la Inspectoría General y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, durante 2025 se recibieron 80 denuncias por talachas, con exigencias económicas que sumaron Q2.6 millones. Mientras tanto, entre enero y mayo de 2026 se contabilizan 35 denuncias por Q390 mil.

Algunas denuncias reportan cobros de hasta Q200 mil como cuota única. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El director afirmó que esos montos están lejos de los millones estimados por la OPT e indicó que en Renovación I no han recibido denuncias relacionadas con talachas, no obstante, el problema persiste en otros centros, especialmente en el Preventivo para Hombres de la zona 18, con flujo constante de ingresos y egresos de privados de libertad.

Agregó que, según los análisis institucionales, alrededor del 90% de las talachas son promovidas entre los propios privados de libertad y que el SP ha fortalecido la promoción de la línea anticorrupción 1533 y la divulgación de mecanismos de denuncia dentro de los centros carcelarios.

Según el diputado José Chic las talachas no necesariamente se limitan al momento del ingreso a prisión, sino que podrían estar relacionadas con servicios o beneficios requeridos por los reclusos durante su permanencia en los centros carcelarios y agregó que los montos denunciados variarían según el perfil de cada privado de libertad.