Reportan múltiple accidente en carretera a El Salvador (video)

El hecho dejó varios vehículos con severos daños y varias personas trasladadas hacia un hospital la noche de este 4 de diciembre.
Varios vehículos protagonizaron un accidente de tránsito a inmediaciones del kilómetro 64.5 de la ruta hacia El Salvador.
Los Bomberos Voluntarios reportaron que varios carros resultaron con severos daños.
Debido al percance, dos personas adultas y cinco niños fueron trasladados hacia el hospital regional de Cuilapa, Santa Rosa para su atención.
En las imágenes se puede observar un vehículo carga volcado, un bus y un carro particular con severos daños en la parte frontal.
Las autoridades de tránsito realizan los desvíos en el lugar para garantizar un tránsito fluido en esta carretera.