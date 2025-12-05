Versión Impresa
Reportan múltiple accidente en carretera a El Salvador (video)

  • Por Fredy Hernández
04 de diciembre de 2025, 19:36
Varios vehículos se vieron involucrados en el percance que dejó varios heridos. (Captura Video)

El hecho dejó varios vehículos con severos daños y varias personas trasladadas hacia un hospital la noche de este 4 de diciembre. 

Varios vehículos protagonizaron un accidente de tránsito a inmediaciones del kilómetro 64.5 de la ruta hacia El Salvador

Los Bomberos Voluntarios reportaron que varios carros resultaron con severos daños. 

Debido al percance, dos personas adultas y cinco niños fueron trasladados hacia el hospital regional de Cuilapa, Santa Rosa para su atención. 

En las imágenes se puede observar un vehículo carga volcado, un bus y un carro particular con severos daños en la parte frontal. 

Las autoridades de tránsito realizan los desvíos en el lugar para garantizar un tránsito fluido en esta carretera. 

