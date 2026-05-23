¡Más de 20 disparos! Reportan múltiples detonaciones alrededor de la Casa Blanca

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El mandatario Donald Trump se encontraba en el interior de la Casa Blanca por negociaciones con Irán cuando sucedió la balacera.

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Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados la tarde de este sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

Agentes policiales fueron movilizados tras el reporte de la balacera en las afueras de la Casa Blanca. (Foto: AFP)

Quedan grabados

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X, en donde compartió el video del momento que vivió.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.

#AHORA | Muchos periodistas estaban trabajando en la Casa Blanca cuando se escucharon en las cercanías alrededor de 30 disparos. pic.twitter.com/7ccu8dSJDJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 23, 2026

NOW: Footage released of people RUNNING inside and Secret Service coming out ARMED on the hunt for an active shooter



Thankfully, President Trump is INSIDE, fully encased by bullet proof windows and security.



The Secret Service hustled press inside. Authorities are… pic.twitter.com/BjVBDcbW1M — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 23, 2026

*Con información de AFP