¡Más de 20 disparos! Reportan múltiples detonaciones alrededor de la Casa Blanca

El mandatario Donald Trump se encontraba en el interior de la Casa Blanca por negociaciones con Irán cuando sucedió la balacera.
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Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados la tarde de este sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.
"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.
El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".
Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.
Quedan grabados
La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.
"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X, en donde compartió el video del momento que vivió.
Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.
*Con información de AFP