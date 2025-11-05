Accidente provoca derrame de combustible y complica el paso hacia ingreso Villa Nueva

-

La PMT de Villa Nueva confirmó un accidente registrado esta madrugada en el viaducto Linda Vista, Zona 4, que involucró el vuelco de un tráiler. Aunque el vehículo ya fue retirado, el viaducto Linda Vista permanece cerrado mientras la PMT realiza la limpieza de los carriles.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villanueva informó que durante la madrugada de este miércoles se registró un accidente en el ingreso al viaducto de Linda Vista, zona 4 del municipio.

Según la vocera de la institución, Dalia Santos, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., cuando un tráiler volcó y bloqueó por completo el paso hacia la colonia Linda Vista.

(Foto: PMT Villa Nueva)

El vehículo, que transportaba un contenedor con carga, complicó las maniobras de retiro, pero la PMT confirmó que ya fue removido de la vía. Sin embargo, las autoridades continúan con la limpieza de los carriles debido al derramamiento de combustible, con el fin de evitar riesgos a los conductores, especialmente a los motoristas.

#PMTVillaNueva reporta libre el ingreso al viaducto de Linda Vista zona 4 de Villa Nueva tráiler volcado fue movilizado de la vía, agentes coordinan limpieza de carriles por combustible derramado. pic.twitter.com/FnRLkBPiyt — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) November 5, 2025

Durante las labores de limpieza, el ingreso al viaducto permanece cerrado. La PMT recomendó a los automovilistas respetar las señales de tránsito y mantener precaución en el sector mientras se concluyen los trabajos.

Agentes de tránsito permanecen desplegados en distintos puntos de Villanueva para supervisar la circulación vehicular.

Tránsito lento

Además, se reporta tránsito lento hacia la ciudad capital desde el kilómetro 15, mientras que del kilómetro 22 al 17, cerca del túnel, el paso se mantiene libre.

Santos indicó que los carriles reversibles en los sectores de Ciudad Real y El Búcaro se habilitan conforme aumenta la carga vehicular, como parte de la coordinación para agilizar la movilidad hacia la capital.

En la ruta CA-9, el flujo vehicular continúa denso en el kilómetro 17.5 con dirección al sur, por lo que la PMT pidió paciencia a los conductores y reiteró la importancia de acatar las señales de tránsito.