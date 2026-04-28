Reportan bajas en los precios de los combustibles por subsidio

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Estaciones de servicio ya muestran un precio distinto al último reportado a principios de esta semana.

Este martes 28 de abril, se ha reportado la baja en los precios de combustibles a nivel nacional Según despachadores, este beneficio se ha puesto en vigencia desde las primeras horas de la mañana.

Los precios rondan entre los Q35.76 en combustible Regular, Q36.76 en combustible Super y en Q.34.32 en Diesel. Esto después que en las últimas semanas permanecían sobre los Q40.00.

Varios puntos de servicio en la ciudad inician a despachar combustible bajo los nuevos precios. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

La afirmación del subsidio la realizó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa La Ronda, donde indicó que comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo, luego de la publicación del reglamento que norma su implementación. Sin embargo este martes se ha puesto en vigencia.

El subsidio a los combustibles busca mitigar el impacto del alza en los precios los combustibles y consiste en un apoyo de Q 8.00 por cada galón de diésel y Q 5.00 a cada galón de las gasolinas en el país.

La baja en los precios se vio reflejada en los puntos de servicio de la ciudad desde las primeras horas de este martes. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer los precios de referencia al consumidor final en estaciones de servicio a nivel nacional.

De ese modo, el subsidio entra vigencia a partir de hoy como parte del apoyo económico temporal de emergencia.