Subsidio empezará el 1 de mayo, mientras los precios de los combustibles aumentan

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El próximo viernes 1 de mayo entrará en vigencia el subsidio a las gasolinas y el diésel que este lunes registraron un aumento en los precios.

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El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el subsidio a los combustibles comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo, luego de la publicación del reglamento que norma su implementación.

La información fue confirmada durante la conferencia de prensa La Ronda, donde el mandatario también se refirió a posibles medidas ante el incremento en el precio del gas propano.

"Están en curso los ajustes en cada una de las dependencias de Gobierno alrededor del manejo presupuestario que es necesario para ponerlo en vigor. Pero el primero de mayo ya entra en vigencia como fue anunciado", afirmó el mandatario.

El gobernante explicó que actualmente las instituciones involucradas realizan las readecuaciones presupuestarias necesarias para ejecutar el apoyo económico que asciende a Q 2 mil millones.

El presidente señaló que analizan si pueden ayudar a minorar el impacto de la subida de precio del gas propano. (Foto: Archivo / Soy502)

El subsidio a los combustibles busca mitigar el impacto del alza en los precios los combustibles y consiste en un apoyo de Q 8.00 por cada galón de diésel y Q 5.00 a cada galón de las gasolinas en el país.

En cuanto al comportamiento del gas propano, Arévalo reconoció que el Gobierno sigue de cerca el incremento registrado en las últimas semanas y no descartó la adopción de medidas si la tendencia continúa.

Agregó que este aumento del precio es una "reacción a las fluctuaciones que existen en el mercado internacional a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico".

"Estamos viendo cuáles pudieran ser las medidas que se pudieran adoptar para tratar de mitigar este aumento en caso de continuar, lo estamos estudiando", aseveró el mandatario.

Nuevo aumento de precios

Este lunes 27 de abril, el precio de la gasolina en la ciudad registró un nuevo incremento luego de varios días en los cuáles se registró un descenso.

Hasta hace unos días, en la modalidad de autoservicio la gasolina superior estaba a Q 39.81 por galón, la regular a Q 38.81 y el diésel a Q 41.12.

Pero este lunes, la gasolina superior se cotizaba en Q 41.39 por galón, la regular en Q 40.39, y el diésel en Q 42.29, estos precios en autoservicio.

En términos absolutos el aumento es de Q 1.58 en la gasolina superior, Q 1.49 en la gasolina regular y Q 1.17 en el diésel.