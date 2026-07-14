Reportan un temblor la noche de este lunes

Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las costas del pacífico.
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Durante la noche de este lunes 13 de julio se reportó un sismo en el océano pacífico, en cercanías de las costas de México.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 5.4 y que sucedió a las 19:19 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 32.43 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.