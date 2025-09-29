Reportan tránsito lento en la Aguilar Batres con dirección a la ciudad

-

Además, un camión empotrado bloquea ambos carriles con dirección al sur en el km 25 ruta CA-9.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que el paso vehicular es lento en la 29 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en dirección a la ciudad capital.

Personal de tránsito supervisa la situación para agilizar la movilidad en el sector.

Esta situación complica la movilidad para quienes se dirigen desde Villa Nueva y otros municipios del sur al centro de la ciudad.

Detenido el #TraficoVN en la 29 calle calzada Raúl Aguilar Batres con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva supervisa cuál es la situación. pic.twitter.com/KS3ScNQxk9 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 29, 2025

En otro punto, la PMT de Villa Nueva reportó que un vehículo de transporte pesado quedó empotrado en el kilómetro 25 de la ruta CA-9, en dirección al sur.

El percance bloquea ambos carriles; sin embargo agentes PMT que supervisan el área confirman que hasta el momento el paso se encuentra detenido en ambos carriles por el camión con chatarra que quedó encunetado y un vehículo dañado.

Vehículo de transporte pesado empotrado en el km. 25 ruta CA-9 con dirección al sur #PMTVillaNueva apoya en el lugar, en carril izquierdo vehiculo colisionado paso bloqueado pic.twitter.com/2FiL5q82nb — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 29, 2025

Autoridades de tránsito se encuentra coordinan acciones para retirar la unidad y habilitar la circulación.

Dalia Santos, vocera PMT Villa Nueva informó que el tránsito detenido afecta hasta el kilómetro 19 de la ruta CA-9 con dirección al sur por este incidente.