Reportan tránsito lento en la Aguilar Batres con dirección a la ciudad

Además, un camión empotrado bloquea ambos carriles con dirección al sur en el km 25 ruta CA-9.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que el paso vehicular es lento en la 29 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, en dirección a la ciudad capital.
Personal de tránsito supervisa la situación para agilizar la movilidad en el sector.
Esta situación complica la movilidad para quienes se dirigen desde Villa Nueva y otros municipios del sur al centro de la ciudad.
En otro punto, la PMT de Villa Nueva reportó que un vehículo de transporte pesado quedó empotrado en el kilómetro 25 de la ruta CA-9, en dirección al sur.
El percance bloquea ambos carriles; sin embargo agentes PMT que supervisan el área confirman que hasta el momento el paso se encuentra detenido en ambos carriles por el camión con chatarra que quedó encunetado y un vehículo dañado.
Autoridades de tránsito se encuentra coordinan acciones para retirar la unidad y habilitar la circulación.
Dalia Santos, vocera PMT Villa Nueva informó que el tránsito detenido afecta hasta el kilómetro 19 de la ruta CA-9 con dirección al sur por este incidente.