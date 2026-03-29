Reportan tránsito lento hacia occidente desde Mixco este Domingo de Ramos (video)

Autoridades recomiendan planificar los viajes y considerar tiempos de espera.
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La tarde de este Domingo de Ramos registra complicaciones en la movilidad hacia el occidente del país, con tránsito lento hacia la ruta Interamericana, según se informó, Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra
La congestión se concentra en el bulevar principal de San Cristóbal, en Mixco, específicamente desde la estación 100 de los Bomberos Voluntarios, que presenta una alta carga vehicular en dirección a la ruta Interamericana.
Se recomienda a los conductores tomar planificar sus viajes y considerar los tiempos de espera.