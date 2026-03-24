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Ataque armado en zona 1 deja tres personas fallecidas

  • Por Reychel Méndez
24 de marzo de 2026, 08:17
Tres hombres quedaron sin vida tras un ataque armado. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Tres hombres quedaron sin vida tras un ataque armado. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

A la escena se presentaron familiares de las víctimas quienes identificaron a los tres hombres.

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Tres hombres fueron atacados con arma de fuego y murieron en la 19 calle y 3ra. avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, la mañana de este martes 24 de marzo. 

Por ello, fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron al lugar y evaluaron a las víctimas. Sin embargo, no lograron reanimarlas y se determinó que ya habían fallecido. 

Los socorristas intentaron reanimar a las víctimas por algunos minutos pero debido a la gravedad de las heridas perdieron la vida. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
Los socorristas intentaron reanimar a las víctimas por algunos minutos pero debido a la gravedad de las heridas perdieron la vida. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Identificados 

Al lugar se presentaron familiares de los ahora fallecidos, quienes los identificaron como:

  • Henry Vicente de 33 años
  • Alfonso Vicente de 56
  • Héctor Morales de 43

Tras el incidente armado, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las diligencias en el lugar. 

Además, se realiza un cierre en el lugar, por lo que se recomendó utilizar vías alternas. 

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