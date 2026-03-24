Ataque armado en zona 1 deja tres personas fallecidas

A la escena se presentaron familiares de las víctimas quienes identificaron a los tres hombres.
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Tres hombres fueron atacados con arma de fuego y murieron en la 19 calle y 3ra. avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, la mañana de este martes 24 de marzo.
Por ello, fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron al lugar y evaluaron a las víctimas. Sin embargo, no lograron reanimarlas y se determinó que ya habían fallecido.
Identificados
Al lugar se presentaron familiares de los ahora fallecidos, quienes los identificaron como:
- Henry Vicente de 33 años
- Alfonso Vicente de 56
- Héctor Morales de 43
Tras el incidente armado, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las diligencias en el lugar.
Además, se realiza un cierre en el lugar, por lo que se recomendó utilizar vías alternas.