Ataque armado deja a una mujer fallecida en el Anillo Periférico

La fallecida fue localizada junto a una motocicleta y varios casquillos de arma de fuego.
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En horas de la madrugada de este martes 24 de marzo se reportó un hecho armado que dejó a una mujer fallecida en la zona 7 capitalina.
Tras el ataque, fueron solicitados los Bomberos Voluntarios debido a que la mujer presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego y se encontraba en el ingreso de un residencial en la 20 calle del Anillo Periférico.
Al llegar los socorristas constataron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes.
Junto a la mujer quedó una motocicleta que aparentemente era en la que se movilizaba cuando fue atacada. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima, solo se sabe que tenía entre 25 y 30 años.
En el lugar se encuentra el Ministerio Público, quienes embalaron más de 17 indicios del ataque.