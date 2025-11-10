Rescatan a piloto de tráiler volcado en ruta Interamericana

La mañana de este lunes se reportó un segundo accidente vial que involucra un tráiler que volcó en carretera. Tras el percance Bomberos Voluntarios brindaron atención al piloto, quien fue rescatado con vida.
Un segundo accidente de tránsito fue reportado la mañana de este lunes 10 de noviembre sobre la Ruta Interamericana, esta vez en el kilómetro 187.
De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, un tráiler que transportaba sacos con material no identificado perdió el control por causas aún desconocidas y volcó en medio de la carretera.
Los socorristas informaron que al llegar al lugar brindaron atención al piloto, quien fue rescatado con vida.
Tras el incidente, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para resguardar el área y prevenir nuevos accidentes.
Hasta el momento, se reporta tránsito lento mientras continúan las labores de limpieza.