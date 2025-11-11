Tránsito lento en zona 9 por deceso de una persona en la vía pública

-

La jornada de este martes presenta complicaciones en el tráfico tras reportarse un incidente en zona 9 que involucra a un hombre fallecido y ha provocado un cierre vehicular.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) brindó el reporte de tránsito en distintos puntos de la ciudad la mañana de este martes 11 de noviembre. Se reporta un hombre fallecido sobre la 5ta avenida y 6ta Calle zona 9.

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de un vehículo y las autoridades han solicitado cierre vehicular en el área generando complicación el paso.

Otros incidentes

Además, se informó sobre un vehículo derrapado dentro del viaducto El Pulté y queda contra vía y contra el carril en el sector de zona 16. Hasta el momento se indica que una grúa se dirige al lugar para el retiro del vehículo y sobre este incidente no se reportan heridos.

Un motorista tuvo una caída en la 27 calle y 34 avenida de la zona 5, la PMT recomienda mantener precaución en la conexión de la colonia Santa Ana hacia la calzada La Paz. En otro incidente en zona 5 sobre 26 calle y 33 avenida se reporta la colisión entre dos vehículos, se recomienda precaución en el tramo de la calzada La Paz hacia la colonia Vivibien.

Asimismo, se informó sobre un conductor tuvo un desperfectos mecánicos en la 4ta. avenida de la zona 13 sobre el bulevar Liberación agentes de la PMT colaboran con empujar el vehículo frente a la colonia Pamplona.