Retiran obstáculos que invaden parqueos públicos en zona 1

La PMT Guatemala realiza operativos de despeje vía pública en la zona 1 para eliminar obstrucciones en parqueos públicos y mantener la circulación vehicular, confirmando que no hay bloqueos zona 1, cerca del Congreso y reporta otros incidentes viales.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 12 de noviembre se realizaron operativos en el centro de la ciudad para despejar calles y retirar materiales que obstruían los espacios de parqueo público en la zona 1. Las acciones buscan mantener la movilidad vehicular y evitar la ocupación indebida de la vía pública.
Otros incidentes viales
Además, tras las intervenciones, la PMT confirmó que el tránsito se mantiene libre y sin bloqueos en los alrededores del Congreso de la República. No se registran manifestaciones ni concentraciones, y la circulación avanza con normalidad en el área.
En la zona 16, una grúa fue movilizada para retirar un vehículo con fallas mecánicas dentro del viaducto Cayalá, sobre el bulevar Rafael Landívar, en dirección hacia el norte, por lo que la PMT recomienda transitar el área con precaución.
Además, en la sexta avenida y 24 calle de la zona 1, una motocicleta fue colisionada, dejando a un motorista herido. El percance afectó temporalmente el carril derecho hacia la zona 4.
La PMT también reportó un vehículo averiado en el viaducto de la 13 calle bajo la calzada Aguilar Batres, con dirección a la zona 12, así como el remolque de un bus extraurbano con fallas mecánicas sobre la calzada Roosevelt y 22 avenida, zona 11. Las autoridades pidieron precaución a los conductores, especialmente en el carril izquierdo que conduce hacia el Trébol.