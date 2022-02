Exfiscal de la FECI y exmandataria de CICIG dicen temer por sus vidas

La audiencia de primera declaración de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo y de la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa, fue reprogramada para el próximo 24 de febrero.

Al finalizar la diligencia, Leily Santizo brindó declaraciones e indicó que son vulnerables al permanecer en prisión y que el Ministerio Público (MP) quiere reproducir 8 horas de una audiencia, que es la única prueba que tienen en su contra, aseguró.

"El tema del riesgo y de nuestra vulnerabilidad no está relacionado con las medidas de seguridad, está relacionado con el riesgo de los sindicados (presuntos narcotraficantes). En cualquier centro carcelario nosotras corremos riesgo", aseguró Santizo.

También afirmó que mientras tanto, permanecen detenidas sin haber cometido ningún tipo de ilícito y que el MP debería resumir la audiencia para que se pueda resolver su situación jurídica. Santizo señaló que pretenden criminalizarla para que no gane de forma jurídica y que eso es lo que está ocurriendo en este caso.

"Ahora ellos (el MP) pretenden criminalizarme para que yo no siga ganando jurídicamente, eso es lo que pasa en este caso en específico. Yo no podía dejar de defender a la licenciada Siomara (Sosa), esa era mi obligación", reiteró la exmandataria de la CICIG.

La audiencia de primera declaración de Leily Santizo y Siomara Sosa se reprogramó para el próximo 24 de febrero. Video:@WilderLSoy502 pic.twitter.com/EoCS0vCIFK — Verónica Gamboa (@VC_gamboa) February 18, 2022

Sosa teme por su vida

Por su parte, la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa indicó que solo se le hizo saber el motivo de su detención y se reprogramó la audiencia de primera declaración.

Evidentemente afectada, Sosa le envió un mensaje a su familia y alumnos universitarios. Además, aseguró que aún cree en la justicia guatemalteca.

"Quiero mandarle un mensaje a mi familia, no los puedo ver, no los puedo llamar, quiero decirles que estoy bien, que voy a ser fuerte y también a todos mis alumnos de la universidad (...) Creo en la justicia y eso he tratado de transmitirle a todos mis alumnos, con esperanza en eso quiero que esto se resuelva", indicó Sosa.

La abogada aseveró que teme por su vida y que no hay una cárcel que les pueda garantizar la vida. "Por supuesto, temo por mi vida. No hay un centro preventivo en Guatemala que nos garantice la vida a la licenciada Leily y a mí, ni a las compañeras que capturaron ayer y en estos días", aseguró.