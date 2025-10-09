Repunte de tos ferina deja dos niños fallecidos en Quiché

-

Diez casos han sido registrados tras este repunte de la enfermedad.

Un repunte de casos de tosferina encendió las alarmas de las autoridades de Salud en Quiché, donde se han confirmado diez contagios y el fallecimiento de dos menores.

Los casos se concentran en la cabecera, Uspantán y San Pedro Jocopilas.

El epidemiólogo del Área de Salud, Gregorio Velásquez, informó que se relanzó la campaña de vacunación dirigida a niños y adultos pertenecientes a grupos prioritarios.

"Ya se cuentan con diez casos: siete en Santa Cruz del Quiché, tres en Uspantán y uno en San Pedro Jocopilas. De estos, dos niños fallecieron, uno en la cabecera y otro en San Pedro", detalló Velásquez.

El funcionario hizo un llamado urgente a los padres de familia que aún no han llevado a vacunar a sus hijos.

(Foto: Bernardo Montúfar/Nuestro Diario)

La vacuna contra la tos ferina es gratuita y está disponible en todos los servicios de salud.

Velásquez recordó que la inmunización fortalece las defensas del organismo frente a bacterias y virus que se propagan con mayor facilidad durante los cambios bruscos de clima, los cuales favorecen el aumento de enfermedades respiratorias.

¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una enfermedad bacteriana respiratoria causada por la bacteria Bodetella Pertussis.

Suele manifestarse como una gripe, pero se caracteriza por los ataques violentos e incontrolables de tos, un jadeo o silbido y en ocasiones, vómitos.

Puede afectar a personas de todas la edades, pero sobre todo a bebés y niños, en cuyo caso puede llegar a ser mortal si no es tratada a tiempo.

Según el pediatra y especialista en Enfermedades Respiratorias, Alejandro de León, los síntomas en los más pequeños son:

Tos en exceso.

Crisis de cianosis (labios azules por falta de oxígeno).

Dificultad respiratoria.

Retracción constal (hundimiento alrededor de las costillas al inhalar).

Fiebre, la cual no se presenta en todos los casos.

De León recomienda asistir de inmediato ante cualquiera de estos síntomas, pues la enfermedad debe ser detectada en las primeras tres semanas de síntomas, para que el tratamiento sea más efectivo.