Encuentran 17 celulares y bebidas alcohólicas en requisa en Pavón

El Sistema Penitenciario desarrolla una requisa en la cárcel de Pavón. En esta prisión han localizado varios ilícitos.
Durante la mañana de este 9 de enero, las autoridades realizan una requisa en la Granja de Rehabilitación Pavón.
El Sistema Penitenciario informó que han localizado 17 teléfonos celulares, así como una radio y cuatro tarjetas sim.
Además, localizaron dentro de la prisión cerveza y bebidas alcohólicas.
"Continuamos estableciendo orden y control en los centros de detención del país", dijo Jorge López Dellachiessa, Director del SP
*La requisa continúa en desarrollo.