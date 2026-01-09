Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Encuentran 17 celulares y bebidas alcohólicas en requisa en Pavón

  • Por Dulce Rivera
09 de enero de 2026, 09:32
Autoridades del Sistema Penitenciario realizan requisa en la cárcel de Pavón. (Foto: Soy502/archivo)

Autoridades del Sistema Penitenciario realizan requisa en la cárcel de Pavón. (Foto: Soy502/archivo)

El Sistema Penitenciario desarrolla una requisa en la cárcel de Pavón. En esta prisión han localizado varios ilícitos. 

OTRAS NOTICIAS: Así fue el último día de vida de Hansel Szarata, según testigo

Durante la mañana de este 9 de enero, las autoridades realizan una requisa en la Granja de Rehabilitación Pavón. 

El Sistema Penitenciario informó que han localizado 17 teléfonos celulares, así como una radio y cuatro tarjetas sim. 

Además, localizaron dentro de la prisión cerveza y bebidas alcohólicas. 

(Foto: Sistema Penitenciario)
(Foto: Sistema Penitenciario)

(Foto: Sistema Penitenciario)
(Foto: Sistema Penitenciario)

(Foto: SP)
(Foto: SP)

"Continuamos estableciendo orden y control en los centros de detención del país", dijo Jorge López Dellachiessa, Director del SP

*La requisa continúa en desarrollo. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar