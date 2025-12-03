¡Es más fácil de lo que crees! Trámites para vender comida en Pasos y Pedales

-

Si eres un emprendedor y deseas vender tus productos en Pasos y Pedales, conoce el proceso oficial y acércate a la Unidad de Convivencia Social.

Has visitado Pasos y Pedales y te has dado cuenta de los emprendedores que llegan cada domingo a ofrecer sus productos, si más de una vez has querido ser parte de este proyecto, pero no sabes cuál es el proceso para optar por un espacio, no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo.

Lo primero que debes de tener en cuenta es que es necesario hacer una solicitud por escrito, la misma hay que presentarla en la oficina de la Unidad de Convivencia Social ubicada en el tercer nivel de la Municipalidad de Guatemala.

Es necesario hacer una solicitud para tener un puesto en Pasos y Pedales. (Foto: Archivo)

La carta debe de ir dirigida a Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social, Pasos y Pedales. Toma en cuenta que el horario de atención en oficinas es de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y las solicitudes hay que hacerlas, por lo menos, 15 días hábiles previos a la fecha que te gustaría iniciar.

La carta deben de incluir: los datos de identificación de la persona individual o jurídica que solicite el espacio, la dirección para recibir notificaciones y citaciones, la dirección de correo electrónico y un número de teléfono para contactar.

Las solicitudes deben de hacerse con 15 días de anticipación. (Foto: Archivo)

Asimismo, el Número de Identificación Tributaria (NIT), es importante colocar la actividad principal del negocio o detalle de los productos o servicios a comercializar, el tamaño del área requerida en metros cuadrados, la fecha de inicio de la actividad y el mobiliario a utilizar.

No se te olvide mencionar el Parque Lineal Intermitente requerido, en este caso en la avenida las Américas, o Reforma y/o Simeón Cañas.

Documentos

Si ya tienes estos datos, ahora te toca que prestar atención a la documentación requerida, entre estos están: fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI), constancia de Inscripción y modificación al registro Tributario Unificado (RTU) debidamente actualizado, una fotocopia de factura de servicio de energía, agua potable, teléfono y/o internet.

La Unidad de Convivencia Social ofrece espacios para emprendedores. (Foto: Archivo)

En caso de contar con un representante legal, se debe adjuntar: fotocopias del DPI y del nombramiento inscrito y vigente; en caso de ser una persona jurídica, también la patente de sociedad y patente de comercio de empresa, si fuese aplicable.

Si se ofrece comida, es necesario incluir otros documentos que entrega el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es decir, tarjetas de: salud, de manipulación de alimentos y la de pulmones, esta última emitida por la Liga Nacional contra la Tuberculosis.

Adicional

Por aparte, si es una venta de alimentos en un vehículo, camión de comida, junto con la respectiva solicitud, deberá de presentar una declaración jurada de cumplimiento del vehículo de cada uno de los aspectos descritos en el manual correspondiente.

Las solicitudes deben de entregarse en la Unidad de Convivencia Social de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. (Foto: Archivo)

Luego de entregar la documentación requerida, de la inspección, dictamen favorable de la instalación y funcionamiento de la cocina del vehículo, por parte de Oficina de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Guatemala, se otorgará o denegará la autorización en un plazo que no excederá los 30 días hábiles, contados a partir de la revisión.

Pasos y Pedales es un programa dominical de la Municipalidad de Guatemala. Desde hace más de dos décadas, transforma calles emblemáticas como La Reforma y Las Américas en un espacio temporal para el ejercicio y el disfrute familiar.

El programa se ha consolidado como una vitrina importante para emprendedores guatemaltecos. Permite a pequeños negocios, especialmente los de alimentos y artesanías, ofrecer sus productos a miles de visitantes cada domingo.

Dada la afluencia de público y la formalidad del programa municipal, el ordenamiento de los vendedores es crucial. El proceso de solicitud asegura el cumplimiento de requisitos legales y sanitarios para garantizar un evento seguro y fluido.