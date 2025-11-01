Versión Impresa
Rescatan a padre e hijo con vida tras volcadura de camión en ruta al Pacífico

  • Por Susana Manai
01 de noviembre de 2025, 17:58
Los heridos&nbsp;fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Villa Nueva tras la caída del camión. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico este 1 de noviembre, cuando un camión perdió el control y cayó a una hondonada. 

La tarde de este 1 de noviembre, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, donde un camión perdió el control y cayó a una hondonada.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
El conductor y su ayudante fueron rescatados por los socorristas y trasladados al Hospital de Especialidades en Villa Nueva. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Según el reporte de los socorristas, ambos presentan golpes y posibles fracturas, según los reportes de los cuerpos de emergencia.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Arévalo de 45 años y Erick Arévalo de 18 quienes indicaron ser padre e hijo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
