Rescatan a padre e hijo con vida tras volcadura de camión en ruta al Pacífico

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico este 1 de noviembre, cuando un camión perdió el control y cayó a una hondonada.
La tarde de este 1 de noviembre, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, donde un camión perdió el control y cayó a una hondonada.
El conductor y su ayudante fueron rescatados por los socorristas y trasladados al Hospital de Especialidades en Villa Nueva.
Según el reporte de los socorristas, ambos presentan golpes y posibles fracturas, según los reportes de los cuerpos de emergencia.
Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Arévalo de 45 años y Erick Arévalo de 18 quienes indicaron ser padre e hijo.