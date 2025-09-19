Rescatan a cuatro extranjeros víctimas de tráfico ilícito

Las víctimas fueron captadas por un grupo criminal que les prometió el traslado a otro país.
Cuatro personas originarias de la República de Kazajistán, incluida una menor de edad, fueron localizadas y rescatadas en territorio guatemalteco.
Esto tras una investigación que identificó a un grupo criminal dedicado a ofrecer traslados hacia otro país.
Las víctimas fueron sometidas a hechos que afectaron su libertad, seguridad, patrimonio e integridad física durante su paso por Guatemala, indicaron las autoridades.
Actualmente, los extranjeros se encuentran bajo resguardo y protegidos según los protocolos de Derechos Humanos.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo del Instituto Guatemalteco de Migración.
Autoridades del Ministerio Público (MP) implementaron el Modelo de Atención Integral para Víctimas Migrantes (MAIVIM), que permite brindar asistencia inmediata y coordinada a las personas afectadas por este delito; para combatir el tráfico ilícito de migrantes y proteger a las víctimas.