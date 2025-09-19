Versión Impresa
Rescatan a cuatro extranjeros víctimas de tráfico ilícito

  • Por Susana Manai
19 de septiembre de 2025, 15:07
Las víctimas fueron sometidas a hechos que afectaron su libertad, seguridad, patrimonio e integridad física durante su paso por Guatemala (Foto ilustrativa:&nbsp;depositphotos)

Las víctimas fueron captadas por un grupo criminal que les prometió el traslado a otro país.

Cuatro personas originarias de la República de  Kazajistán, incluida una menor de edad, fueron localizadas y rescatadas en territorio guatemalteco.

Esto tras una investigación que identificó a un grupo criminal dedicado a ofrecer traslados hacia otro país.

Las víctimas fueron sometidas a hechos que afectaron su libertad, seguridad, patrimonio e integridad física durante su paso por Guatemala, indicaron las autoridades.

Actualmente, los extranjeros se encuentran bajo resguardo y protegidos según los protocolos de Derechos Humanos.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo del Instituto Guatemalteco de Migración.  

(Foto ilulstrativa: depositphotos)
Autoridades del Ministerio Público (MP) implementaron el Modelo de Atención Integral para Víctimas Migrantes (MAIVIM), que permite brindar asistencia inmediata y coordinada a las personas afectadas por este delito; para combatir el tráfico ilícito de migrantes y proteger a las víctimas.

