La condena de 14 años a una mujer por trata de personas

Aparte de la condena se le impuso una multa de más de Q300 mil.
El caso conocido como "Adolescentes en Peligro" reveló un caso de explotación y trata de personas; un caso de reclutamiento y explotación de menores de edad.
Tras una investigación, un juzgado con competencia en delitos de trata de personas dictó una condena de 14 años de prisión contra Isabel S.
La investigación comprobó que Isabel trasladaba a dos adolescentes, de 14 y 16 años, hacia la cárcel de Fraijanes. Allí eran sometidas a explotación sexual y, además, eran presionadas para integrarse a la estructura criminal del Barrio 18.
Por medio de un procedimiento abreviado, Isabel se encontró culpable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita y reclutamiento de menores para grupos delictivos organizados.
El tribunal le impuso, además de la prisión, una multa de Q300 mil.
En concepto de reparación, la sentenciada deberá entregar Q8 mil al Hogar La Alianza, en Antigua Guatemala, y Q4 mil a la Asociación Ayúdame a Vivir.
Asimismo, Isabel tendrá que someterse a terapias psicológicas, según lo ordenó la judicatura.