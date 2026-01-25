Localizan el cuerpo del rescatista que murió en un incendio

-

El rescatista quedó atrapado en las llamas del incendio de gran magnitud.

Diego Fernando Guzmán Rodríguez, integrante de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), falleció al quedar atrapado entre las llamas mientras sofocaba un incendio forestal en el caserío Tojchej, aldea Palajachuj, del departamento de Huehuetenango.

Vecinos del lugar relataron que, al percatarse de que la zona boscosa se estaba incendiando y que por su cuenta no podía controlar el fuego, solicitaron la intervención de la BRI. Guzmán llegó al lugar junto a varios elementos y sin dudarlo se incorporó a las labores de extinción.

Sin embargo, minutos después no respondió a los llamados de sus compañeros y vecinos, por lo que iniciaron su búsqueda, fue entonces cuando descubrieron que había muerto. Su cuerpo quedó al fondo de una ladera, donde aún ardían árboles y arbustos, lo que obligó a pedir apoyo al personal de Rescate del Ejército.

Con el uso de cuerdas y equipo especializado, los militares lograron trasladar el cuerpo del socorrista a la superficie, mientras familiares, compañeros de labores y vecinos expresaron su profundo dolor por lo ocurrido.

Piden investigar

Exigieron que se investigue a quienes provocan de manera intencional estos incendios, ya que la zona es recurrentemente blanco de quemas provocadas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) publicó en redes sociales una esquela lamentando el fallecimiento del bombero y resaltando que perdió la vida mientras cumplía con su deber.