Rescatan a vehículo con tripulantes cuando eran arrastrados por correntada

Con crisis nerviosa fueron rescatadas dos personas que se conducían en un vehículo tipo sedan, cuando el automotor era arrastrado por una fuerte correntada de agua.

Dicho inconveniente se dio debido a las intensas lluvias que se han registrado en el territorio guatemalteco.

El suceso se registró en el kilómetro 55.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chimaltenango, informaron las autoridades.

Fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes junto a otros automovilistas, trabajaron en conjunto bajo la lluvia, para jalar el vehículo con pitas y así rescatar al piloto y a su acompañante.

"Debido a que la pareja no sufrió golpes ni lesiones no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial, por lo que paramédicos del casco negro les brindaron asistencia prehospitalaria en el lugar", informó Victor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

El hecho se registró en el kilómetro 55.5 de la ruta interamericana. (Foto: Bomberos Voluntarios)