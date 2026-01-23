Rescatan a familia que se encontraba dentro de vivienda en llamas en zona 3 (videos)

Un hombre, su esposa y dos menores de edad fueron rescatados de una vivienda que era consumida por el fuego.
Un incendio estructural se registró la noche de este jueves 22 de enero en una vivienda ubicada en la 9a. avenida y 3a. calle de la colonia La Trinidad, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y tras sofocar las llamas, lograron rescatar a un hombre y su esposa, asimismo a dos menores de edad.
Los socorristas trasladaron al área de shock del Hospital San Juan de Dios con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono a César Geovany Escobar Enrique, de 56 años.
Mientras que, su esposa María Rosario Pirir, de 53 años, fue trasladada con hiperglucemia y crisis nerviosa. Los dos menores resultaron ilesos.
De momento, se desconoce lo que pudo provocar este siniestro.