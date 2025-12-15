¡Aún tenía signos vitales! Rescatan a un hombre que cayó en un barranco en zona 6

Bomberos Municipales realizaron labores para localizar a una persona que sufrió una caída en la ladera de un barranco.
Un hombre de aproximadamente 32 años fue rescatado por Bomberos Municipales luego de caer de la ladera de un barranco en las primeras horas de la mañana de este lunes 15 de diciembre.
Los socorristas acudieron a la 12 Avenida y 9a. Calle final Martiníco I Zona 6 dónde iniciaron una labor de búsqueda en los alrededores del lugar donde pudo caer la víctima.
Al localizar el cuerpo se encontraron signos vitales, por lo que los bomberos procedieron a rescatarlo.
Paramédicos brindaron atención pre hospitalaria y posteriormente se le trasladó a un centro asistencial.