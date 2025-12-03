Hombre es rescatado de apartamento que se quemaba

- Un hombre fue rescatado por los bomberos voluntarios luego que quedara atrapado dentro de su apartamento que se estaba incendiando. OTRAS NOTICIAS: Dos personas intentaban robar un rótulo de señalización y queda grabado Forzando una puerta de un apartamento ubicado en un tercer nivel de una vivienda, los Bomberos Voluntarios lograron ingresar a un apartamento que ardía en llamas para rescatar la vida a un hombre que dormía en la madrugada de este miércoles 03 de diciembre. El humo y el calor alertaron a otros residentes que solicitaron la ayuda de los bomberos. Los elementos atendieron la llamada de auxilio en la 11 avenida "A" y 10a calle de la zona 2. Tres estaciones trabajaron desde puntos claves para controlar y apagar el fuego. (Foto: Victor Ovando/ CVB) Mientras un equipo de bomberos lanzaba agua, otro subió al tercer nivel logrando sacar al hombre con vida. Bomberos indicaron que resultó con quemaduras de 2do y 3er grado y fue estabilizado y trasladado a la emergencia del hospital San Juan de Dios. Las autoridades aún investigan las causas del incendio, del cual los bomberos lanzaron más de casi 5 mil galones de agua. Afortunadamente los vecinos alertaron al cuerpo de socorro y el hombre fue salvado. (Foto: Victor Ovando/ CVB) Las perdidas fueron estimadas en más de 60 mil quetzales, y gracias al trabajo intensivo de los elementos voluntarios, se evitó que el fuego se extendiera a otras viviendas.