Hombre es rescatado de apartamento que se quemaba

Un hombre fue rescatado por los bomberos voluntarios luego que quedara atrapado dentro de su apartamento que se estaba incendiando.
OTRAS NOTICIAS: Dos personas intentaban robar un rótulo de señalización y queda grabado
Forzando una puerta de un apartamento ubicado en un tercer nivel de una vivienda, los Bomberos Voluntarios lograron ingresar a un apartamento que ardía en llamas para rescatar la vida a un hombre que dormía en la madrugada de este miércoles 03 de diciembre.
El humo y el calor alertaron a otros residentes que solicitaron la ayuda de los bomberos. Los elementos atendieron la llamada de auxilio en la 11 avenida "A" y 10a calle de la zona 2.
Mientras un equipo de bomberos lanzaba agua, otro subió al tercer nivel logrando sacar al hombre con vida. Bomberos indicaron que resultó con quemaduras de 2do y 3er grado y fue estabilizado y trasladado a la emergencia del hospital San Juan de Dios.
Las autoridades aún investigan las causas del incendio, del cual los bomberos lanzaron más de casi 5 mil galones de agua.
Las perdidas fueron estimadas en más de 60 mil quetzales, y gracias al trabajo intensivo de los elementos voluntarios, se evitó que el fuego se extendiera a otras viviendas.