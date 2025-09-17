Rescatan a menor que era víctima de explotación laboral

El Ministerio Público (MP) informó que este miércoles, junto con la Policía Nacional Civil (PNC) lograron rescatar a un adolescente durante diligencias de allanamiento realizadas en municipios del departamento de Guatemala.

Los operativos se efectuaron en inmuebles ubicados en los municipios de Villa Nueva y San José del Golfo, del departamento de Guatemala, con el objetivo de ubicar y rescatar a niñas, niños y adolescentes que puedan estar siendo víctimas de explotación laboral y trabajo infantil.

Dichas diligencias se dieron por medio de la Unidad contra la Explotación Laboral de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, la PNC y de las instituciones que integran la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Laboral y Trabajo Infantil.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) inició el proceso de medidas de protección a favor de ocho menores de edad.

El objetivo de los operativos era localizar y rescatar a menores de edad que podrían ser víctimas de explotación laboral y trabajo infantil. (Foto: MP)