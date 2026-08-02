La actividad que complicará el paso en Villa Nueva este domingo

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Una actividad en el municipio podría generar cambios en la circulación vehicular este domingo.

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En honor a San Cristóbal, patrono de los pilotos y transportistas, se realizará un desfile que podría generar cambios en el tránsito en Villa Nueva desde las 15:00 horas.

La PMT de Villa Nueva informó que el desfile iniciará en la calzada Concepción, ubicada en la zona 6 del municipio y recorrerá las calles y avenidas principales de zona 1, 4, 5.

El recorrido finalizará en el Mercado Concepción, zona 4 de Villa Nueva.

(Imagen vía: Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva)

Asimismo, autoridades informaron que desde horas de la mañana se ejecutan trabajos en el tendido eléctrico en la 3a. calle y 16 avenida de la zona 4, por lo que se habilitó un desvío vehicular en el área.

PMT recomienda circular con precaución, anticipar su salida y respetar las señales de tránsito.