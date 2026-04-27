¡Ingresó a vivienda! Rescatan serpiente que estaba escondida en aire acondicionado

La serpiente de 1.50 metros aproximadamente había ingresado a una vivienda.
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Una serpiente fue localizada en el interior de una vivienda ubicada en la 5a. calle y lote 64 de la colonia Prados de San Jorge, en Escuintla.
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes tras su arribo la hallaron en dentro de un equipo de aire acondicionado.
Por lo tanto, se procedió con el rescate de esta serpiente, la cual fue identificada como una chichicúa, especie que no es venenosa, con una longitud aproximada de 1.50 metros.
Los socorristas la atraparon de forma segura, con lo que se evitó riesgos para los habitantes del inmueble.
El cuerpo de bomberos indicó que el animal será trasladado a Antigua Exótica para su evaluación y futura liberación en áreas protegidas, para garantizar su conservación.