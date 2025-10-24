Versión Impresa
Rescatan con vida a hombre que cayó a un barranco en zona 18 (video)

  • Por Susana Manai
24 de octubre de 2025, 06:51
El hombre fue rescatado con vida con golpes en distintas partes del cuerpo. (Foto: Bomberos Municipales)

El hombre fue localizado a unos 30 metros de profundidad y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. 

Durante la madrugada de este viernes, un hombre fue rescatado luego de caer a la ladera de un barranco en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, en la colonia Rodriguitos, zona 18

(Foto: Bomberos Municipales)
De acuerdo con los Bomberos Municipales, el afectado, identificado como Douglas Aníbal Gatica Miranda, de 38 años, fue localizado con vida a unos 30 metros de profundidad. 

(Foto: Bomberos Municipales)
Las unidades de rescate realizaron maniobras para llevarlo a la superficie y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención por golpes ocasionados por la caída.  

