Rescatan con vida a hombre que cayó a un barranco en zona 18 (video)

El hombre fue localizado a unos 30 metros de profundidad y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.
Durante la madrugada de este viernes, un hombre fue rescatado luego de caer a la ladera de un barranco en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, en la colonia Rodriguitos, zona 18.
De acuerdo con los Bomberos Municipales, el afectado, identificado como Douglas Aníbal Gatica Miranda, de 38 años, fue localizado con vida a unos 30 metros de profundidad.
Las unidades de rescate realizaron maniobras para llevarlo a la superficie y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención por golpes ocasionados por la caída.