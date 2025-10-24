Tres adolescentes mueren durante ataque armado en complejo deportivo de la zona 6

Los menores se encontraban jugando en una cancha de fútbol.
OTRAS NOTICIAS: ¡Sin frenos! Tráiler impacta con varios vehículos en Suchitepéquez (videos)
Tres adolescentes fueron abatidos a tiros la noche de este jueves en la 14 avenida "A" y 13 calle, a inmediaciones del complejo deportivo de la colonia El Quintanal, en la zona 6 capitalina.
Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada, verificaron que dos de las víctimas estaban adentro del complejo, y ya no contaban con signos vitales.
Las víctimas fueron identificadas como: Wilver Sebastián Moreno, de 15 años; Jesús Adrián Moreno Carranza, de 17; y Marvín Alexander Suret Álvarez, de 14; informaron las autoridades.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trató de un ataque directo, pues al parecer los criminales entraron a la cancha y sin mediar palabra dispararon directamente a sus víctimas.