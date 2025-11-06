El rescate de un ave en extinción y varios accidentes ocasionan tránsito este jueves

El tránsito en la ciudad registra fuerte caos vehicular al mediodía debido a varios incidentes. Amílcar Montejo confirmó una colisión vehicular en el Puente El Naranjo, así como un semáforo derribado en zona 12, entre otros percances.
Varios incidentes ocurridos en distintas zonas de la ciudad capital, están ocasionando tránsito.
Amílcar Montejo, director de Comunicación Emetra, brindó el reporte del tránsito para este mediodía de jueves 6 de noviembre.
Dos vehículos colisionaron en la salida del puente El Naranjo, rumbo a la ciudad, solo se reportan daños materiales.
En la avenida Petapa, zona 12, un conductor derribó un semáforo, personal de Emetra ya está en el lugar.
Dos vehículos colisionaron en la Calzada Roosevelt, 19 avenida de la zona 11, ambos obstruyen el carril izquierdo.
Un vehículo derribó un poste de energía eléctrica en el Periférico, 28 avenida zona 11, bajo el puente Majadas.
El rescate de un ave en peligro de extinción, en la 14 avenida y 20 calle de la zona 11, está obstaculizando el paso, pues socorristas trabajan en el área boscosa.