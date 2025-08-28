Residentes denuncian sanciones por oponerse a pozo de agua

-

Vecinos aseguran que, tras una protesta por la falta de información sobre la construcción de un pozo de agua, cercano a un colector de aguas contaminadas, las autoridades impusieron multas a siete de ellos

Según denunciaron, las sanciones ascienden a Q200 mil por contravenir una ordenanza municipal sobre la perforación de un pozo y un sistema de agua evitando el desarrollo. Además de Q250 mil como multa administrativa por supuesta violación al artículo 9 del Reglamento Forestal de San Miguel Petapa.

"Solo pedimos que nos convoquen como vecinos y propietarios para informarnos sobre los trabajos, porque están perforando varios pozos. Entregamos un oficio para una reunión, pero nunca nos convocaron", expresó la vecina Maritza España, una de las multadas.

Las personas afectadas por las multas convocaron a una conferencia de prensa. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Los residentes afectados aseguran que ya presentaron un recurso de revocatoria contra las medidas, sin embargo, el concejo municipal no ha respondido.

Los comunitarios explicaron que su "error" fue pedir información y sembrar árboles en un espacio donde la municipalidad habría retirado estructuras comunitarias.

La municipalidad ha perforado varios pozos en la colonia Prados de Villa Hermosa, sin resultados al momento. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Ahora resulta que sembrar árboles es un delito. Desde el 27 de mayo nos inventaron una multa, supuestamente acordada en sesión de concejo", agregó Ricardo Barrera, presidente del Cocode del sector 8, en la colonia Prados de Villa Hermosa.

Durante una conferencia de prensa, los vecinos reiteraron que sus demandas no obedecen a intereses políticos ni externos. "Nadie nos incitó ni nos pagó. Somos vecinos preocupados por el bienestar de nuestras áreas verdes y por los proyectos que se realizan en nuestro sector", puntualizaron.

El redondel del sector 8 y 9 tiene un colector de aguas servidas y pluviales, el cual puede contaminar la perforación del pozo que pretende abastecer de agua potable a los residentes. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Vecinos se quedaron plantados

El 27 de mayo de 2025 se acordó a una reunión entre vecinos y el alcalde Mynor Morales, la cual se llevaría a cabo el domingo 1 de junio en el Salón de Prados de Villa Hermosa. En esta reunión el jefe edil iba a explicar a los vecinos el proyecto de los pozos, pero, el alcalde no asistió y dejó esperando a más de 300 vecinos.

Los residentes han realizado solicitudes de audiencia pública para una información general de los más de 5 mil vecinos, sin embargo, este se ha negado y nunca responde.

Por su parte, el alcalde Mynor Morales no responde llamadas ni mensajes, y el juez de Asuntos Municipales tampoco dio su versión.