Conozca las claves del éxito empresarial de madre e hija en un mercado exigente

Conozca las claves del éxito empresarial de esta madre e hija que triunfan en el mercado exigente de Xela, ofreciendo valiosos consejos para emprender con éxito en Guatemala.

Lo que comenzó como un pequeño espacio para el cuidado de las uñas, hoy es un centro integral de belleza donde el talento, la pasión y el trabajo en familia han marcado la diferencia.

Marisa Nail Bar, ubicado en la 9a calle 24-36, zona 7, Plaza Castilla, en Quetzaltenango, ofrece servicios que van desde manicura, pedicura, gelish y uñas acrílicas, hasta botox capilar, cortes, alisados y tintes de cabello.

En septiembre de 2019 se recibieron a las reinas internacionales. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Un sueño compartido

El negocio fue fundado en mayo de 2019 por Marisol Hoffens y su hija Marisa Ovalle, quienes decidieron unir su creatividad y esfuerzo para crear un espacio alegre, moderno y lleno de energía.

"Queríamos ofrecer un servicio de calidad, pero también un lugar donde cada cliente se sienta especial. Hacerlo juntas ha sido una experiencia única", comenta Marisol.

En sus inicios, el emprendimiento se enfocaba únicamente en uñas, pero con el tiempo y gracias a la cercanía con sus clientas, madre e hija ampliaron su oferta.

"Escuchar al cliente nos permitió crecer. Nos dimos cuenta de que había demanda para otros servicios y decidimos evolucionar", explica Marisa.

Realizan cortes y tintes para cabello. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Resiliencia y pasión

Durante la pandemia, enfrentaron momentos difíciles, pero su unión familiar y el amor por su trabajo las impulsaron a continuar.

"Empezar con lo que sabes y te apasiona es clave. Esa pasión nos mantuvo firmes incluso cuando parecía que todo se detenía", reflexiona Marisol.

Consejos de emprendedoras

Ambas coinciden en que el éxito no llega de la noche a la mañana. Recomiendan tener una visión clara, realizar un estudio de mercado, mantener la constancia y, sobre todo, creer en uno mismo.

"El mercado quetzalteco es exigente, por eso el servicio al cliente y la atención personalizada son nuestra fortaleza", destaca Marisa.

Marisol Hoffens ha sabido llevar por buen camino su negocio junto a su hija. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

El sello familiar

Para ellas, cada detalle comunica: desde el nombre del negocio, que combina sus nombres, hasta el ambiente cálido que ofrecen.

"Nuestra marca nació del cariño y del trabajo en familia, y eso se refleja en cada servicio que brindamos", dice Marisol con orgullo.

Con una visión positiva hacia el futuro, madre e hija coinciden en que su mayor logro es haber construido juntas un espacio donde la belleza se transforma en confianza.

"Emprender no es fácil, pero hacerlo en familia lo hace más valioso", concluyen.

Recomendación de experto

Emprender no es tarea sencilla, pero sí una oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Según Jorge González, economista y especialista en emprendimiento, antes de iniciar un negocio es fundamental tener una idea clara y un propósito definido, conocer el mercado y empezar con pasos pequeños pero firmes.

También recomienda mantener el orden financiero, aprovechar las herramientas tecnológicas y cuidar la imagen de la marca desde el inicio. González enfatiza que la constancia, la paciencia y la capacidad de aprender de los errores son claves para alcanzar el éxito empresarial, recordando que "la disciplina es más importante que la inspiración".