Detalles de la caída de una maquina a usuario en gimnasio

Un comunicado del gimnasio podría dar a entender que el hombre habría usado la estructura de manera inadecuada.

Una palanca para levantar pesas cayó en el cuello de Regilaneo da Silva, un padre de familia de 42 años, mientras tomaba un descanso a la orilla del aparato.

El deportista recibió el violento golpe en su cuello, resultando gravemente herido. Aunque fue auxiliado de inmediato, se aprecia cómo cayó de rodillas luego de que le quitaran el peso.

En redes sociales el centro de entrenamiento llamado 220 FIT lanzó un comunicado donde afirma que están apoyando al alumno de la institución y agregó que la máquina estaba en perfecto estado, sin embargo un detalle llamó la atención pues afirma que el lugar donde Da Silva se sentó no sirve para ese propósito, dando a entender que no usó el equipo de manera adecuada.

"El gimnasio 220 FIT esclarece lo ocurrido sin gravedad fatal, en las instalaciones de la unidad: un estudiante de último año que estaba practicando su ejercicio en una máquina de carga se sentó a descansar en la plataforma que habría sido para apoyo de los pies, accidentalmente, la máquina se soltó y cayó sobre el estudiante", inicia.

"El dispositivo en cuestión estaba en perfecto estado ya que la máquina se compró hace menos de 60 días, señalamos que se realiza un mantenimiento periódico a toda la maquinaria, la academia fue inspeccionada recientemente por su organismo responsable CREF5 y se encuentra en total cumplimiento con las entidades públicas para su funcionamiento".

"Se contó con la asistencia inmediata de nuestro equipo que está capacitado para actuar en estas emergencias, el estudiante se encuentra hospitalizado y la academia no se ha ausentado ni se ausentará de sus respectivas responsabilidades, el video que circula en las redes está siendo utilizado de manera inapropiada, el propósito de esta nota también es pedir la preservación de la imagen del estudiante y de la academia, estamos dispuestos a aclararlo de manera legal", culminaron.

De inmediato los internautas reaccionaron ante esta opinión: "Es culpa del fabricante si el aparato no tiene bloqueo de seguridad o si el bloqueo normal del dispositivo no soporta la carga y se rompe, claramente hay un error de diseño y no se puede catalogar como un accidente la culpa del estudiante por sentarse en la plataforma es cero".

"Fue una fatalidad, nadie tuvo la culpa, ni la academia ni el estudiante" y "los accidentes pasan, yo también fui víctima de uno en el gimnasio donde hago mis ejercicios y de ninguna manera le echaría la culpa al gimnasio ni a sus profesionales, los accidentes pasan... ¡Este gimnasio tiene grandes profesionales!", se lee.

