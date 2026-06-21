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Responsable de ataque armado en zona 1 sería un menor de edad

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de junio de 2026, 12:37
Pese a los esfuerzos de los cuerpos de socorro, las víctimas murieron.&nbsp;(Foto: archivo/Soy502 )

Pese a los esfuerzos de los cuerpos de socorro, las víctimas murieron. (Foto: archivo/Soy502 )

Entre los comercios y a plena luz del día, dos personas fueron víctimas de un ataque armado en el Paseo la Sexta, ubicado en zona 1.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja dos fallecidos en zona 1

La Policía Nacional Civil (PNC) intervino cuando comerciantes y vecinos pretendían vapulear a un adolescente, quien momentos antes habría disparado contra dos hombres en la 6a. avenida y 18 calle, zona 1 capitalina.

Según las autoridades, el menor de 17 años, portaba un arma de fuego y fue trasladado de emergencia tras ser agredido.

Esta fue el arma incautada por las autoridades tras el crimen. (Foto: PNC)
Esta fue el arma incautada por las autoridades tras el crimen. (Foto: PNC)

Las víctimas de este ataque armado fueron dos hombres que aún no han sido identificados. Pero, murieron en lugar por la gravedad de las heridas.

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