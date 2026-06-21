Responsable de ataque armado en zona 1 sería un menor de edad

Entre los comercios y a plena luz del día, dos personas fueron víctimas de un ataque armado en el Paseo la Sexta, ubicado en zona 1.
EN CONTEXTO: Ataque armado deja dos fallecidos en zona 1
La Policía Nacional Civil (PNC) intervino cuando comerciantes y vecinos pretendían vapulear a un adolescente, quien momentos antes habría disparado contra dos hombres en la 6a. avenida y 18 calle, zona 1 capitalina.
Según las autoridades, el menor de 17 años, portaba un arma de fuego y fue trasladado de emergencia tras ser agredido.
Las víctimas de este ataque armado fueron dos hombres que aún no han sido identificados. Pero, murieron en lugar por la gravedad de las heridas.