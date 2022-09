Esta fue la tajante respuesta de Chris Rock a la disculpa de Will Smith

Chris Rock respondió a la disculpa en redes sociales que Will Smith le dio tras golpearlo públicamente en la gala de los Oscar.

El comediante demostró que no le interesa que Will se retracte de haberlo humillado en plena transmisión de los premios de La Academia.

En una presentación con su compañero Dave Chappelle, en el O2 Arena de Londres el sábado 3 de septiembre, habló del video que el actor subió.

"A la mie... tu video de rehén", respondió.

En el clip Smith aparece iniciando una conversación, en un set preparado diciendo: "Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me llegó fue que no está preparado para hablar y que cuando lo esté lo hará. Así que te diré: Chris, te ofrezco disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo", expresó, asumiendo su responsabilidad.

"He pasado los últimos tres meses repasando y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento, no voy a tratar de describir todo eso ahora, pero puedo decir a todos ustedes que no pienso que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento, no hay ninguna parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un momento de falta de respeto o de insultos".

¿Qué desató la violencia?

Chris hizo una broma del cabello de Jada Pinkett Smith, sin saber que ella padece alopecia, ante esto Smith, que más tarde recibiría el Oscar al mejor actor por su actuación en la película "King Richard", insultó a Chris, se levantó, se acercó al escenario y lo golpeó.