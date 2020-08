La respuesta del diputado al video viral de su hijo

Un fragmento de una videocoferencia en la que participó el diputado, Cristian Álvarez, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), de la cual es interrumpido por su hijo se hizo viral en las últimas horas.

El legislador se vio sorprendido por la aparición de su hijo en pantalla y no supo cómo manejar la situación, mientras otros participantes observaban la situación y trataban de mantenerse ajenos.

El video se hizo viral en cuestión de minutos, pero este sábado el diputado Álvarez explicó por medio de su cuenta de Twitter, lo que sucedió posteriormente al incidente.

“#AquíNoEsRestaurante Cuanta razón tienen los hijos que en el día a día a veces se nos olvida lo importante de sentarnos juntos a cenar y compartir. Además es un recordatorio que los niños son esponjitas, todo lo aprenden y repiten. ¡Gracias por los mensajes que me han enviado!”, dijo en una primera explicación el legislador.

Luego agregó: “A los que me preguntan si le pegué, la respuesta es no, pero sí me senté con él y le hablé sobre la importancia de no interrumpir".

El suceso se produjo en el Foro Virtual Político que se transmitía por Facebook la noche del viernes 31 de julio, donde también participó la diputada Lucrecia Hernández Mack.

Además, Álvarez compartió un video mientras prepara el desayuno al lado de su hijo.

