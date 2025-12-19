¡Alerta! Se complica el tránsito en San Cristóbal este viernes (video)

El tránsito comienza a complicarse desde Las Charcas, zona 11.
Esta tarde de viernes 19 de diciembre se reporta tránsito lento desde Las Charcas, zona 11.
Esto debido a la actividad económica de la temporada que ya ha iniciado sobre el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa que los carriles reversibles ya están habilitados hacia la ruta Interamericana.
De igual manera hace un llamado a quienes se dirigen de la ciudad a la Interamericana para que tomen el carril izquierdo.