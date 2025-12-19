Versión Impresa
¡Alerta! Se complica el tránsito en San Cristóbal este viernes (video)

  • Por Jessica González
19 de diciembre de 2025, 16:12
Las compras de la temporada ya han comenzado. (Foto: archivo/Soy502)

El tránsito comienza a complicarse desde Las Charcas, zona 11.

Esta tarde de viernes 19 de diciembre se reporta tránsito lento desde Las Charcas, zona 11.

Esto debido a la actividad económica de la temporada que ya ha iniciado sobre el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco. 

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa que los carriles reversibles ya están habilitados hacia la ruta Interamericana.

De igual manera hace un llamado a quienes se dirigen de la ciudad a la Interamericana para que tomen el carril izquierdo.

