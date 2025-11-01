Versión Impresa
Restablecen suministro de agua en el Aeropuerto La Aurora tras fuga reportada

  • Por Susana Manai
01 de noviembre de 2025, 14:54
La DGAC Guatemala confirmó que las operaciones aéreas normales no se vieron afectadas. (Foto: Archivo/Soy502)

El suministro de agua en el Aeropuerto Internacional La Aurora fue restablecido este sábado, confirmó la DGAC, luego de que una fuga de agua en el área de bandas de equipaje fuera reparada.

El suministro de agua en el Aeropuerto Internacional La Aurora fue restablecido este sábado 1 de noviembre, luego de una interrupción temporal causada por una fuga en el sótano del área de bandas de equipaje.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el personal de la administración del aeropuerto movilizó los recursos necesarios para reparar el daño y normalizar el servicio sin afectar a los usuarios.

La DGAC informó que las operaciones aéreas se mantuvieron con normalidad durante el incidente y agradeció la comprensión de los viajeros mientras se resolvían los trabajos de reparación.

(Imagen: DGAC)
