Restaurantes guatemaltecos destacan en revista española "Saber y sabor"

  • Por Selene Mejía
19 de septiembre de 2025, 16:38
Varios restaurantes guatemaltecos aparecen en la edición. (Foto: Flor de Lis)

Cuatro restaurantes guatemaltecos aparecen en la revista española "Saber y Sabor".

En su reciente edición se mostró los lugares que cuentan historias a través de la gastronomía, inspirados en ingredientes de Guatemala.  

restaurantes guatemaltecos revista española 5
Foto: Saber y sabor.

El medio destacó a "Flor de Lis", "Diacá", "Sublime" y "El Reflectorio", sitios creados por los chefs Diego Telles, Débora Fadul, Sergio Díaz y Mario Campollo

Junto a estas propuestas Guatemala se sitúa como el "País de la eterna primavera con un gran potencial culinario". 

restaurantes guatemaltecos revista española 1
Foto: Saber y sabor.

Estas menciones permiten que la comida guatemalteca contemporánea sea vista alrededor del mundo. 

