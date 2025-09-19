Restaurantes guatemaltecos destacan en revista española "Saber y sabor"

Cuatro restaurantes guatemaltecos aparecen en la revista española "Saber y Sabor".
En su reciente edición se mostró los lugares que cuentan historias a través de la gastronomía, inspirados en ingredientes de Guatemala.
El medio destacó a "Flor de Lis", "Diacá", "Sublime" y "El Reflectorio", sitios creados por los chefs Diego Telles, Débora Fadul, Sergio Díaz y Mario Campollo.
Junto a estas propuestas Guatemala se sitúa como el "País de la eterna primavera con un gran potencial culinario".
Estas menciones permiten que la comida guatemalteca contemporánea sea vista alrededor del mundo.
